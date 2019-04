Semana da arte dos antigos alunos da APEL reconhecida pelo Ministério da Cultura

A terceira edição da Semana da Arte, uma iniciativa dos Antigos Alunos da APEL, foi integrada pelo Ministério da Cultura, na Programação Oficial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Uma decisão já confirmada publicamente pela Direcção Geral do Património Cultural pela qualidade do programa preparado pelos Antigos Alunos e pelo seu contributo para a educação artística das gerações mais jovens.

“Depois do sucesso das últimas duas edições da ‘Semana da Arte’, é com muita satisfação que testemunhamos a realização da terceira edição e que recebemos, do Ministério da Cultura, um reconhecimento da qualidade do programa que temos vindo a preparar em prol dos alunos e professores da Escola da APEL”, afirmou Francisco Gomes, presidente da direcção dos Antigos Alunos, que observa a integração da ‘Semana da Arte’ no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e reforça o “sentido de responsabilidade” com que a Associação encara a sua missão de contribuir para formação académica e humana de todos os que tomam parte nestas iniciativas.

Programa diversificado

A III Semana da Arte dos Antigos Alunos decorre de 26 de Abril a 3 de Maio e inclui um programa vasto de actividades, entre as quais conferências, visitas a museus, actuações musicais e presenças nos espaços de trabalho de vários profissionais do ramo das Artes, incluindo artistas plásticos, escultores e criadores de moda.

Ao todo, mobilizará perto de duas centenas de alunos com interesse nas áreas de expressão artística, assim como mais de uma dezena de profissionais do sector.

A sessão de abertura está marcada para o dia 26 de Abril e inclui a apresentação de uma peça de teatro, intitulada ‘D.U.D.A.’, pelo Grupo de Teatro da Escola da APEL, liderado pela professora Graça Garcês.

O segundo dia está reservado para visitas de estudo ao atelier das artistas plásticas Guareta Coromoto e Bárbara Carreira de Sousa, mãe e filha respectivamente. São dois nomes bem conhecidos do público madeirense que abrirão as portas do seu local de trabalho aos alunos de Artes da APEL.

Já no terceiro e quarto dias, terão lugar as visitas ao atelier da designer de moda Patrícia Pinto e da artista plástica Luz Henriques. Paralelamente, decorrerão visitas de estudo ao museu ‘Universo de Memórias de João Carlos Abreu’, assim como ao gabinete do escultor Luís Paixão, antigo docente e ainda colaborador da Escola da APEL.

No último dia da III Semana da Arte, terá lugar uma conferência com a participação do escritor António Barroso Cruz, que falará sobre ‘A estupidificação da nossa sociedade’, assim como uma actuação musical da banda ‘Stardust Acoustic Project’, um grupo de música que tem vindo a transformar alguns dos grandes êxitos dos anos oitenta em versões acústicas de muita qualidade.