Sandra Vieira mostra coordenados na Rússia e aposta na internacionalização

A designer Sandra Vieira teve, recentemente, quatro coordenados da sua autoria em evidência num evento de moda na Rússia, fruto da aposta na internacionalização da sua marca de pronto-a-vestir, criada na Madeira.

Trata-se, como referiu ao DIÁRIO, de um convite que surgiu por parte da organização do ‘World Vision Fashion Show’, evento que vai decorrer em Madrid no inicio de 2020, do qual a marca Sandra Vieira faz parte, e que esteve a ser promovido na Rússia através do ‘Etno Moda’.

O evento aconteceu no passado sábado, 2 de Novembro, e, para além de promover o ‘World Vision Fashion Show’, teve por objectivo abordar a diversidade da moda a uma escala global.

Segundo a designer que é descendente de madeirenses, este projecto faz parte da estratégia da marca Sandra Vieira que está claramente virada para os mercados internacionais. Fruto desse investimento, a marca já se mudou para Espanha, onde espera alcançar novos mercados com a introdução das colecções nas boutiques espanholas, primeiro em Madrid, e depois noutras cidades.

A expansão da marca passa por dar-se a conhecer em eventos de referência, como o ‘World Vision Fashion Show’, bem como em Showrooms multi-marcas, de forma a chegar a mais público.

Neste momento a marca está disponível em dois espaços no Funchal, um em Tenerife, Espanha para além da loja online em www.sandravieira.es

O ‘World Vision Fashion Show’ pretende entrar no livro de recordes Guinness Book como o maior evento de moda alguma vez realizado no Mundo e está marcado para 2020, em Madrid.