Depois de ter integrado recentemente o júri da 22.ª edição do ‘Concurso Internacional de Piano A. Scriabin’, na China, o pianista e musicólogo Robert Andres, professor no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e Presidente do Conselho da Comunidade Educativa desta instituição, desloca-se estes dias a Moscovo, a convite do 2.º ‘Concurso Internacional Rachmaninov para jovens pianistas’, demonstrando a qualidade do corpo docente do Conservatório da Madeira junto da comunidade internacional.

Robert Andres fará parte de um júri de 9 eminentes pianistas e pedagogos de 7 países, entre os quais se destaca o conceituado pianista russo Vladimir Ovchinnikov que, em 1982, partilhou o 2.º prémio do ‘Concurso Internacional Tchaikovsky’ com o inglês Peter Donohoe, que já actuou no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do Madeira PianoFest, em 2018, a convite da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

Outros membros desta conceituada equipa incluem o russo Yuri Didenko, pianista aclamado e premiado em variadas competições internacionais e presidente do júri, o chinês Zhe Tang, professor do Conservatório de Xangai, a russa Venera Salakhidinova, chefe do departamento de piano do Colégio Estatal de Música Gnessin, o americano de proveniência russa, Nikita Fitenko, que há alguns anos atrás também actuou na Madeira, juntamente com a sua esposa pianista, e a francesa de origem russa, Svetlana Eganian, professora do Conservatório Nacional de Lyon.

Para o concurso, que decorre entre os dias 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro, estão inscritos 184 participantes, em quatro escalões etários, que se estendem até aos 25 anos de idade.

O concurso será realizado na Academia Russa de Música Gnessin – a principal instituição educacional de música da Rússia, que reúne os três níveis do sistema educacional russo (ensino fundamental, ensino médio e programas de graduação e pós-graduação) e que envolve praticamente todos os campos da música e das artes performativas – com o apoio do Governo de Moscovo e do Ministério da Cultura da Federação Russa.

A cerimónia de encerramento deste concurso acontecerá no dia 2 de Fevereiro, às 18 horas, no Salão Nobre desta Academia.

Aceda a http://rachmaninoffcompetition.com para mais informações sobre o concurso.