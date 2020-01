Revista ILHARQ N.º12 foi apresentada e lançada hoje em Machico

A ARCHAIS - Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira e a Câmara Municipal de Machico promoveram este sábado a apresentação e o lançamento da revista ILHARQ Nº 12, numa cerimónia que decorreu na Sala de Exposições Temporárias do Núcleo Museológico de Machico - Solar do Ribeirinho.

Durante o evento foi feita uma pequena homenagem póstuma a Arlindo Rodrigues, um dos sócios fundadores da ARCHAIS, recentemente falecido.

O lançamento da revista que, além de outros, contém um artigo sobre Manuel Moniz, construtor de cordofones, residente no sítio dos Maroços, em Machico, serviu de mote para uma homenagem do Município de Machico, na pessoa do presidente Ricardo Franco, a este construtor, conhecido pelo “Faz violas”.

Note-se que a revista apresenta um conjunto de artigos na sua maioria com temas ligados a Machico, na área da História e do Património, tendo sido o seu número 0 apresentado há precisamente vinte anos.