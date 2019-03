‘Raiva’ para ver no próximo Encontro com o Cinema na Ponta do Sol

Um clássico do neo-realismo português sobre a pobreza, a opressão e as injustiças sociais que se inspirou num evento verídico acontecido em Beja, em 1930, é a proposta do próximo Encontro com o Cinema, para acompanhar a partir das 21h30, na sexta-feira (8 de Maio) no Centro Cultural John Dos Passos (Ponta do Sol).

Com realização de Sérgio Tréfaut, ‘Raiva’ é um filme a preto e branco que adapta ao grande ecrã a obra ‘Seara de Vento’ (1958), de Manuel da Fonseca.

O elenco, de luxo, conta com Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Rogério Samora, Adriano Luz, Leonor Silveira, Lia Gama, Isabel Ruth, Diogo Dória e Luís Miguel Cintra, entre outros.

De referir que os bilhetes custam três euros para o público em geral e 1,5 euros para estudantes e reformados, podendo ser comprados no local, e reservados antecipadamente.