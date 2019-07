Quarteto de Cordas Atlântico com Clarinete e Oboé actua amanhã no Reid’s Palace

O Quarteto de Cordas Atlântico, com Clarinete e Oboé, formado por músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), actua amanhã, 3 de Julho, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

Nesta performance musical que junta os instrumentos de corda ao clarinete e oboé, destaque para as interpretações de ‘Quinteto com clarinete em Lá maior’, de Mozart, obra de referência nesta formação musical, assim como o ‘Interlúdio para quarteto de cordas com oboé’, de Gerald Finzi.

Formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, o Quarteto Atlântida convidou dois colegas do naipe das madeiras para esta performance, numa “rica conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade”, refere Norberto Gomes, director artístico da OCM, salientando o “compromisso musical através da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco”, sendo uma “excelente base para o resultado do naipe em orquestra”.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros - inclui uma bebida no Cocktail Bar.

Programa

W. A. Mozart [1756-1791] - Quinteto para clarinete K.V. 581

Gerald Finzi [1901-1956] - Interlude [quarteto de cordas com oboé]

Quarteto de Cordas Atlântida, Oboé & Clarinete

Natacha Guimarães, Violino

Joana Costa, Violino

Marta Morera, Viola d’ Arco

Jaime Dias. Violoncelo

José Manuel Barros, Clarinete

Louise Whipham, Oboé