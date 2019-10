Portugal Fashion regressa ao Porto para 30 desfiles da Alfândega a Serralves

O evento de moda Portugal Fashion regressa ao Porto esta quarta-feira, e os 30 desfiles de criadores portugueses e jovens ‘designers’ internacionais acontecem entre Alfândega, Casa de Serralves e Tipografia do Conto até sábado, dia 26.

A 45.ª edição do Portugal Fashion (PF) traz algumas novidades, com destaque para a coleção “After Now” da ‘designer’ Katty Xiomara, a ser apresentada numa antiga oficina de artes gráficas, transformada no ‘design’ hotel Tipografia do Conto.

Outros dos destaques desta 45.ª edição do PF é a dupla Marques’Almeida, que vai desfilar na Casa de Serralves, e a apresentação da coleção do criador francês Nicolas Lecourt Mansion, responsável pelo encerramento do segundo dia do evento de moda no Porto.

A ‘designer’ Katty Xiomara desvendou hoje à Lusa que a apresentação da coleção “After Now” está marcada para as 21:30 da próxima quarta-feira, dia em que também lança o seu livro “Reflexo, Guia do Bem Investir”, um manual de boas práticas ao espelho, com dicas para o momento de vestir e investir.

Segundo Katty Xiomara, o dia da apresentação da nova coleção primavera/verão 2020 vai ser também o dia para apresentar a estreia do documentário “Parachute Trip”, uma curta-metragem da produtora Lighbox, que foi escrita por Guilherme Mesquita e que se passa no antigo matadouro Industrial do Porto, “mostrando uma combinação de imaginários”, entre o mundo de Xiomara e o “universo criativo do coletivo de artistas da Circus Network”.

O desfile está marcado para as 21:30 de quarta-feira, encerrando o primeiro dia desta edição do Portugal Fashion 2019, que traz também vários jovens ‘designers’ italianos, à passarela da Alfândega do Porto, ao ‘Bloom’, espaço dedicado a jovens criadores emergentes. A apreentação está marcada para arrancar às 18:30.

Na quinta-feira, dia 24, o Portugal Fashion apresenta as novas coleções primavera/verão 2020 dos criadores portugueses Carla Ponte, Estelita Mendonça, Inês Torcato, David Catalán e Luís Buchinho.

Na quinta-feira, o certame encerra com a coleção do ‘designer’ francês Nicolas Lecourt Mansion, que vem apresentar a coleção a Portugal, o que revela “as boas relações entre o Portugal Fashion e as respetivas organizações internacionais de cada país”, sublinhou fonte oficial do Portugal Fashion.

O ‘designer’ Miguel Vieira vai encerrar o terceiro dia da 45.ª edição do Portugal Fashion na mesma passarela por onde antes vão desfilar as marcas e os criadores Pé de Chumbo, Hugo Costa, Bolflex, Sophia Kah, Diogo Miranda e Nycole.

A dupla Marques’Almeida apresenta a sua nova coleção às 11:00 na Casa de Serralves, abrindo o último dia do Portugal Fashion, dia que também é dedicado à moda infantil e à indústria de vestuário e calçado.

Os criadores Alves/Gonçalves e Maria Gambina encerram no sábado a 45.ª edição do Portugal Fashion, que este ano traz pela primeira vez a venda direta ao consumidor final no espaço de ‘showroom Brand Up’, e que vai estar aberto ao público em geral, avançou a organização.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Compete 2020, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.