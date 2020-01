Porta 33 acolhe projecto ‘Coalescer’ de Ana Mira

A Porta 33 prepara-se para acolher, entre 2020 e 2021, o projecto ‘Coalescer’, da autoria de Ana Mira, investigadora, docente e performer. Trata-se de um seminário contínuo que decorrerá de dois em dois meses, através de conferências, diálogos, ateliers de dança, desenho e filosofia.

A abertura está marcada para este sábado, 1 de Fevereiro, às 18 horas. O projecto surge na senda do atelier de desenho ‘Mais importante do que desenhar é afiar o lápis’, iniciado em 2019, sendo que, desta feita, a ideia é “explorar outras dimensões deste ‘afiar’ da linha infinita, dentro de uma narrativa em que o corpo e a consciência assumem um papel preponderante na reflexão sobre o(s) lugar(es) e o(s) sentido(s) da arte na vida”, refere nota da Porta 33, salientando que trata de uma experiência verdadeiramente imersiva e contempladora dos domínios do visível, mas também do invisível e do sensível.

‘Coalescer’ surge como uma espécie de convocação para a real consciência do corpo inteiro que somos e do potencial que esta inteireza pode representar, quer para nós mesmos quer para o outro.

Segundo Ana Mira, ‘Coalescer’ é “uma constelação que nasce do encontro entre a dança, o desenho e a filosofia. É, pois, nome de “constelação” que se cria com o corpo todo, para o corpo todo. Uma narrativa erigida a partir do afecto, do sentir, do invisível, do pensamento filosófico e da palavra. Coalescer é um corpo inteiro em escuta”.