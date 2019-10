‘Perspectivas do Olhar’ para ver na Galeria Marca de Água

Foi ontem inaugurada a exposição ‘Perspectivas do Olhar’, do fotógrafo José Santos, que se realizou na Galeria Marca de Água. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença na iniciativa.

Esta mostra é uma abordagem ao cancro da mama, realizada a 23 mulheres e 1 homem, todos vítimas de cancro da mama, e está no Funchal no âmbito do Outubro Rosa - Mês Internacional da Prevenção Contra o Cancro da Mama.

“Todos sabemos que, infelizmente, o cancro da mama é uma doença que tem vindo a afectar muitas mulheres, mas também alguns homens em todo o mundo, e esta exposição sensibiliza a sociedade para esta causa, sendo uma representação da luta, da esperança e da própria vida”, referiu o presidente da autarquia.

O presidente enalteceu ainda o trabalho do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dizendo que “é importante que as pessoas que passam por este processo difícil sintam que não estão sozinhas, e é de louvar o trabalho notável que esta instituição desenvolve na prevenção do cancro, e especialmente no apoio que concede aos doentes com cancro e às suas famílias”.

A exposição estará patente ao público até ao dia 1 de Novembro.