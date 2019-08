Paula Cabaço destaca importância da recuperação do Convento de Santa Clara

A Secretária Regional do Turismo e Cultura visitou, esta semana, as obras em curso de ‘Beneficiação Global da Igreja e Convento de Santa Clara’, obras que correspondem à primeira fase do Projecto de Reabilitação e Restauro do Convento de Santa Clara, classificado como Monumento Nacional, que se processam ao nível da beneficiação global da infraestrutura, nomeadamente no que à recuperação das áreas visitáveis (igreja, coro alto e antecâmaras, futuras salas de exposição, capelas, futura área de reserva, claustro e portaria) respeita.

Uma intervenção que é, para Paula Cabaço, “das mais importantes alguma vez realizadas na Região, a este nível, atendendo à importância histórica e patrimonial do imóvel, mas também, à complexidade dos processos e metodologias de intervenção associados, com o objectivo de salvaguardar as suas características “.

A governante fez questão de reiterar que o Governo Regional “tem cumprido com os seus compromissos no que diz respeito à recuperação do património edificado”, lembrando que “70% do orçamento da Direção Regional da Cultura tem sido, precisamente, direccionado a esta área”.

A obra de beneficiação em curso acaba por ser “uma intervenção igualmente marcante a nível nacional, não só pela valorização e salvaguarda do património, mas também pelo que será dado a conhecer, assim como pelas condições que serão proporcionadas em termos de fruição deste espaço”, reforçou Paula Cabaço, acrescentando que, através deste projecto, “estão a ser também criadas condições para o estudo e a investigação ligada à própria história da Madeira”.

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura relembra que este é o único convento do século XV da Região (as suas obras iniciaram-se em 1492), sendo uma das casas religiosas mais importantes a nível nacional, à época e contém, no seu espólio pinturas, esculturas, azulejos, talha, mobiliário, elementos construtivos e decorativos únicos.

A segunda fase dos trabalhos irá incidir na conservação e restauro do património artístico, móvel e integrado, do qual se destacam as pinturas, esculturas, talhas e azulejaria, tendo por base o caderno de encargos desenvolvido pelos técnicos do Laboratório José de Figueiredo e do Museu Nacional do Azulejo, da Direcção-Geral do Património Cultural. Uma fase que irá arrancar em breve e em concomitância com a primeira.

Na terceira fase, a intervenção a efectuar consistirá na própria acessibilidade ao convento, dotando o edifício de um percurso visitável. Aliás, no final das obras, as áreas visitáveis e de acesso do Convento de Santa Clara serão duplicadas. Nesta fase, será dada particular atenção aos detalhes arquitectónicos e ao acervo, incluindo o que não está, por ora, visível.

Acresce referir que o Governo Regional pretende ainda que este imóvel “faça parte integrante de um roteiro cultural e turístico do Funchal e da própria Região”, estando em perspectiva a produção de material gráfico e o desenvolvimento de um plano de comunicação.