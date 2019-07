Paula Cabaço destaca “contributo” dos grupos de folclore em prol do turismo

O XXIV Encontro de Folclore de Santa Cruz, que se realizou ontem na Praça Doutor João Abel de Freitas, ficou marcado pelo agradecimento da Secretária Regional do Turismo e Cultura aos grupos folclóricos, pelo “contributo” dado ao turismo, nomeadamente a sua disponibilidade para “participarem nos cartazes de animação turística”, que vai ao encontro do que os turistas procuram, nomeadamente, “espectáculos diferentes, autênticos, que, acima de tudo, representam a identidade do nosso povo”, referiu Paula Cabaço.

A governante felicitou igualmente o Grupo do Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz pela realização deste encontro, assim como todos os grupos folclóricos da Madeira e Porto Santo pelo “trabalho etnográfico” que têm realizado e que tem permitido “manter os nossos usos, costumes e tradições”, dando-os a conhecer às novas gerações. Relembrou ainda a componente de formação que estes grupos fazem e que contribui, igualmente, para “perpetuar a memória colectiva para as novas gerações”.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura terminou agradecendo “à população de Santa Cruz” pela presença em grande número no espectáculo, que mostra a valorização das tradições e cultura.