Partituras do século XVII da Biblioteca Geral da UC vão ser gravadas pelo Bando de Surunyo

Partituras com músicas de Natal do século XVII, conservadas na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, vão ser transpostas para disco pelo Projeto Mundos e Fundos do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, foi ontem revelado.

“Alguns dos mais preciosos manuscritos de música antiga conservados na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (UC) estão prestes a ganhar nova vida, através d’O Bando de Surunyo, braço laboratorial do Projeto Mundos e Fundos do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH)”, revelou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Segundo a mesma fonte, o grupo está a preparar a gravação de um disco de música de Natal escrita no mosteiro de Santa Cruz (Coimbra) em meados do século XVII.

O CD deverá ser gravado no final deste ano e editado em meados de 2020, no âmbito do do Projeto Mundos e Fundos, que é coordenado pelos professores Paulo Estudante e José Abreu.

O projeto tem por missão “o estudo e divulgação de fontes musicais portuguesas, sob o ponto de vista filológico, editorial e interpretativo”.

“A música sem se escutar é uma coisa mais pobre. Por isso, os grupos associados ao Projeto Mundos e Fundos - como o nosso - têm a missão de tornar conhecida a música antiga que está albergada nos manuscritos da Biblioteca Geral”, explica Hugo Sanches, investigador do CECH e responsável pela direção musical e artística d’O Bando de Surunyo.

Formado em 2015, o Bando de Surunyo reúne cantores e instrumentistas profissionais, muitos deles especializados em música antiga (anterior ao século XIX).

O CD surge como uma oportunidade de mostrar “os frutos dos seus primeiros anos de atividade” e de registar num formato audível canções que há séculos não eram ouvidas.

“Para ser percecionado, o património musical tem de ser interpretado. Só assim é que ele se torna inteligível e ganha sentido”, refere Hugo Sanches, que destaca o valor histórico e artístico das composições, que são documentos que revelam algo sobre o tempo que se vivia na altura da guerra da Restauração, ou a forma como eram vividas festas como o Natal ou a Páscoa.

O diretor d’O Bando de Surunyo garante que as composições são muito agradáveis, sendo uma demonstração de vitalidade da música antiga ibérica, bem menos conhecida do que a obra sua contemporânea de origem germânico-italiana.

O grupo lançou uma campanha de ‘crowdfunding’, que recolheu cerca de 5.500 euros para financiar o projeto da gravação do CD. “Depois de assegurados outros apoios institucionais (o grupo continua aberto a todos os contributos de quem os quiser contactar através da sua página na rede social Facebook), a obra vai avançar no final do ano”, refere a UC.

“Trata-se de uma iniciativa notável a vários níveis, pela forma como permite combinar o restauro, transcrição e edição moderna dos manuscritos musicais à guarda da Biblioteca Geral da UC, com a vertente performativa e a investigação em Estudos Musicais”, refere Delfim Leão, vice-reitor da UC para a Cultura e a Ciência Aberta.