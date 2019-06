Depois do espectáculo de ontem à tarde no Parque de Santa Catarina, o concerto da Banda do Panda e dos Super Wings levou uma enchente à marginal da vila da Ribeira Brava. O concerto teve início às 10h30 e as músicas estão a fazer as delícias das muitas crianças que estão no local.

Recorde-se que esta é uma iniciativa promovida em parceria entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava numa produção da Lemon Live Entertainment.