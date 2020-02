O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), sito ao Colégio dos Jesuítas, vai receber, esta sexta-feira, dia 7 de Fevereiro, pelas 21 horas, o concerto de estreia da Orquestra de Jazz do Funchal - OJF.

A formação está integrada no Laboratório Experimental de Arte Intermédia (LEAI) do Conselho de Cultura da UMa e é constituída por uma nova e talentosa geração de instrumentistas madeirenses.

A direcção artística da OJF está a cargo de Francisco e Alexandre Andrade, músicos e professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode.

O objectivo da Orquestra de Jazz do Funchal é “promover a música jazz em formato orquestra (Big Band), formar jovens na área do Jazz e fornecer-lhes as ferramentas e conhecimentos para a prática da Big Band. A OJF pretende também tocar repertório de várias épocas do jazz e ainda divulgar junto da comunidade educativa a música jazz neste formato”, destaca uma nota da UMa.

As composições tocadas pelas Big Bands são sujeitas a arranjos elaborados, previamente preparados, escritos em partituras e com uma preparação musical mais cuidada e trabalhosa, requerendo dedicação e compromisso da parte dos seus executantes.

Uma Big Band reúne 18 músicos nos seguintes naipes: Madeiras (5 saxofones), Metais (4 trombones e 4 trompetes), Secção Rítmica (piano, contrabaixo, bateria e guitarra), voz e maestro.

Neste espectáculo em particular, os espectadores terão a oportunidade de assistir à interpretação do repertório clássico de Big Band do grande ‘Count Basie’.

Resta dizer que a entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço.