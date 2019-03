Orquestra de Bandolins da DSEAM comemora 30.º aniversário com concerto

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) da Direção Regional de Educação, promove um concerto interativo na Calheta com a Orquestra de Bandolins e Tuna de Bandolins da DSEAM e alunos do município da Calheta, no próximo sábado, dia 9 de março, às 21 horas, no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Este espetáculo interativo será dinamizado por cerca de 55 alunos que representam as escolas EB1/PE da Calheta – Edifício do Atouguia, EB1/PE do Estreito da Calheta, EB1/PE/C do Lombo do Guiné, EB1/PE/C da Ladeira e Lamaceiros e EBS/PE da Calheta – Polo da Fajã da Ovelha, em parceria com as duas formações artísticas da DSEAM.

A iniciativa conta com a participação de 98 músicos em palco e tem como objectivo proporcionar práticas musicais em conjunto, através da interacção das modalidades artísticas desenvolvidas em contexto de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e das actividades artísticas extraescolares da DSEAM. Este espetáculo interativo tem a coordenação musical e artística dos professores Carla Jardim, Celso Gonçalves, Luís Cabral, Ricardo Mota, Yenifer Silva, Teresa Leão e Tiago Lobato.

Por ocasião da comemoração do 30.º aniversário, a Orquestra de Bandolins convida, deste modo, a Tuna de Bandolins da DSEAM para partilhar o palco. No reportório a apresentar, serão dinamizadas as modalidades de cordofones tradicionais madeirenses, canto coral e instrumental, de compositores como Hans Zimmer, Guns N’ Roses ou The Gift.