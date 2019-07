Obras da Exposição Regional de Artes Plásticas embelezam Rua da Cadeia Velha e Rua Direita

A exposição da Semana Regional das Artes tem este ano uma sobrevida com a realização de uma instalação na Rua da Cadeia Velha e Rua Direita. A convite da Câmara Municipal do Funchal, a Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) cedeu uma grande parte dos trabalhos que estiveram expostos entre 4 e 11 de Junho na Placa Central da Avenida Arriaga na Exposição Regional de Expressão Plástica – 20 anos, para montar por cima do passeio das pequenas artérias junto à casa Santo António, onde poderão ser apreciados até ao final deste mês. Esta é a primeira vez que tal acontece.

Os trabalhos estão nas ruas da Cadeia Velha (que liga à Rua Fernão de Ornelas) e na Rua Direita (que fica paralela a esta), um conjunto próximo dos 250 trabalhos manuais realizados pelos alunos e professores de várias instituições de ensino da Região, num projecto de âmbito regional coordenado pela DSEAM que reuniu no mês passado quase três centenas na mostra dedicada aos quatro elementos: fogo, terra, ar e água.

Os trabalhos que foram agora recolocados foram escolhidos tendo em conta a representatividade do conjunto e a resistência ao sol, ao vento e à chuva, explicou a DSEAM. Normalmente após a exposição as obras são devolvidas às escolas.

A Semana Regional das Artes é uma iniciativa anual da Secretaria Regional de Educação através da DSEAM e está inserida no Festival do Atlântico, da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.