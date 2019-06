‘O Gigante’, um espectáculo com 600 músicos, integrado nas comemorações dos 600 Anos Madeira e Porto Santo, acontece, na próxima sexta-feira (dia 21 de Junho), às 21h30, no Estádio dos Barreiros, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A obra apresentada é um original escrito pelo maestro Jorge Salgueiro, que contará, em uma hora de tempo, a história da formação da Madeira e Porto Santo. ‘O Gigante’ reúne, pela primeira vez, todas as bandas filarmónicas da Madeira, a Banda Militar e as orquestras de sopro do Conservatório e da Direcção de Serviços e Educação Artística e Multimédia da Madeira.

O evento “simultaneamente, representa uma homenagem ao extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, na Região, pelas Bandas Filarmónicas, quer em termos artísticos quer, também, ao nível da formação dos mais jovens”, realça uma nota da Presidência do Governo Regional.

Paralelamente sublinha que a “iniciativa inédita e arrojada” trata-se de “uma oportunidade única de promoção deste tão importante e vasto património cultural musical existente na Madeira e no Porto Santo.

O evento é o resultado de um trabalho conjunto entre a SRTC – enquanto entidade organizadora – a Associação de Bandas Filarmónicas da Madeira, a Banda da Zona Militar da Madeira, o Club Sport Marítimo, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. “Exemplo de que é possível e salutar trabalhar em rede e em parceria com várias instituições e entidades, públicas e privadas”, sublinha a mesma nota.

O Governo Regional pretende ainda que esta seja “a rampa que se espera de lançamento, ao nível da experimentação, para o surgimento de novos projectos na área da criação artística, que são, mais do que necessários, sempre bem-vindos para uma Região que também procura afirmar-se, diariamente, pela sua cultura”.

A interpretação estará a cargo de 600 músicos da Madeira. A narração será de Eduardo Rêgo. Destaque ainda para a participação da soprano solo Sofia Almeida (aluna do Conservatório – Escola das Artes da Madeira) e de alunos de teatro e dança do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

A concepção, composição e direcção artística é de Jorge Salgueiro. O texto é de Carolina Caldeira e os figurinos estarão a cargo de Ricardo Mendes. Yury Rykunov e Sergey Abakumov coordenarão o apoio coreográfico e o apoio teatral estará a cargo de Diogo Pinto Correia.

A entrada é livre, mas mediante apresentação de bilhete, a levantar no Posto de Turismo. As portas do Estádio abrem às 20h30.