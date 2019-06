Novo concurso de fotografia

O Grupo de Teatro de Machico (GTM) criou um novo concurso, este dedicado à fotografia. O MachiFoto completa a trilogia da imagem, juntamente com o MachiCurtas e CineMachico, que são igualmente dinamizados por esta organização, na área do cinema. A primeira edição do MachiFoto realiza-se em Julho e tem como primeiro prémio 200 euros. O concurso foi criado para “sensibilizar e educar os jovens e menos jovens para os mais variados fenómenos sociais e ambientais através da imagem enquanto criação artística”.

O tema desta edição de estreia é livre. Podem concorrer pessoas de qualquer idade e nacionalidade, desde que a título individual e com imagens inéditas, no máximo duas imagens por participante. Diz o regulamento que é permitido o tratamento digital mínimo das fotografias, sendo necessário na mesma a apresentação da fotografia original para que o júri possa averiguar a manipulação realizada e, se entender, desqualificar as que considere excessivamente manipuladas.

Os interessados em participar têm até ao dia 15 de Julho para concorrer. Os resultados serão divulgados no dia 20 de Julho às 21 horas, numa sessão pública a decorrer no Fórum Machico.

Além do primeiro prémio serão atribuídos um segundo prémio no valor de 100 euros e um terceiro no valor de 50 euros, para além de menções honrosas, se se justificar. O regulamento deve ser consultado. Mais informações e a ficha de inscrição podem ser pedidas através do email do Grupo de Teatro de Machico, [email protected], ou do número 964492371.

Este é o 6.º evento promovido pelo GTM. Nasce do desejo da organização de despertar o interesse das pessoas para o meio envolvente, em particular o do concelho de Machico. “Ambiciona-se, assim, a descoberta e valorização da proximidade entre as populações e dos fenómenos sociais, contribuindo para o reforço da identidade do povo machiquense e a sua relação com o mundo exterior”, assume o GYM. O Grupo considera que a imagem é “a mais atractiva” forma de comunicação entre as pessoas, em particular entre os jovens. “Estão constantemente a captar imagens, muitas delas desprovidas de sentido, é imperativo sensibilizá-los para causas de interesse social”, defende Amaro Santos, presidente da direcção do GTM. Acredita ainda que este concurso poderá ser um primeiro passo pra captar o interesse para outros desafios, nomeadamente para a área do cinema. “Acreditamos que o MachiFoto possa ser uma inspiração para a participação noutros eventos nomeadamente o MachiCurtas (concurso de curtas metragens) onde vão sendo apresentadas produções por jovens de diversas localidades, em especial machiquenses, bem como ao CineMachico no qual já foram exibidas produções regionais com muito sucesso”.

A participação no MachiFoto é gratuita. O júri é formado por três elementos a indicar pela organização e os trabalhos serão depois expostos.