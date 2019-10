Novo conceito ‘museu fun’ chega sábado à Madeira

‘3D FUN ART’ abre ao público no próximo sábado, 26 de Outubro, no Funchal e traz o conceito ‘museu fun’ ao mercado madeirense.

“Trata-se de um espaço com um conceito de museu diferente do habitual, uma vez que alia a arte à diversão, de forma descontraída, para que os visitantes possam usufruir de bons momentos a criar boas memórias”, refere nota divulgada pelo espaço, salientando os 40 cenários diferentes, entre imagens 3D e ilusões ópticas disponíveis, alargando o mundo da fantasia e da imaginação.

No 3D FUN ART, os visitantes podem “encarnar o médico do Van Gogh, aventurar-se num safari ou ter um dinossauro como animal de estimação, bem como ver o seu mundo completamente ao contrário e a sua cabeça a ser servida numa mesa de refeição, ou ganhar asas e voar no cosmos, beber um vinho servido por Deus n’A Criação de Adão de Miguel Ângelo e dançar um bailinho da Madeira à saída”, refere a mesma nota, destacando ainda a junção da ciência da percepção visual à magia da ilusão, fazendo com que tudo pareça possível.

As fotografias são permitidas e até incentivadas num espaço para todas as idades.

O 3D FUN ART abre as suas portas no número 24 da Rua do Surdo – Funchal e funcionará de terça a domingo, das 10h às 18 horas.