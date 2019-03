Nova edição do Portugal Fashion arranca hoje com Bloom, Júlio Torcato e Maria Gambina

O 44.º Portugal Fashion arranca hoje na Alfândega do Porto e os destaques do dia são a performance de Júlio Torcato “File n.º 001 Wake up” e a coleção “Nancy” de Maria Gambina.

“File n.º 001 Wake up” é a primeira performance que o criador Júlio Torcato vai apresentar depois de ter encerrado, em 2018, a 43.ª edição do Portugal Fashion com o seu último desfile em formato tradicional, disse à Lusa fonte da organização do evento de moda.

A coleção é composta por dez coordenados, sendo um deles um “vestido especial” exibido pela modelo Raquel Prates, a ser apresentada às 21:00 na Alfândega, em forma de performance, acompanhada com um vídeo da autoria do realizador Pedro Santasmarinas e por música original de André No, explicou à Lusa a também designer Inês Torcato.

A coleção de Júlio Torcato “vai chamar a atenção para os animais em vias de extinção devido à mão do Homem”, designadamente para o rinoceronte preto e a águia-real ibérica, acrescentou.

Também nesta primeira noite do 44.º Portugal Fashion é apresentada, pelas 22:00, a coleção “Maybe We’ll Be Together Again”, de Hugo Costa, o ‘designer’ de São João da Madeira que se estreou no espaço Bloom em 2010 e que, em 2016, chegou à Semana de Moda de Paris com o apoio do Portugal Fashion.

Depois de ter apresentado no passado dia 22 de janeiro a sua coleção para a próxima estação fria, Hugo Costa regressa ao Porto com uma mensagem clara a defender a igualdade e a necessidade de se fugir ao extremismo.

A noite de hoje termina com a apresentação da coleção “Nancy” da designer Maria Gambina, que pelas 23:00 vai levar à passarela da Alfândega do Porto uma “coleção com influências retro, num ambiente de estâncias de neve”, avançou à Lusa fonte oficial do Portugal Fashion.

Maria Gambina regressou aos desfiles do Portugal Fashion no ano passado com a coleção “Construção”, depois de ter estado afastada das passarelas cinco anos, numa altura em que se dedicou principalmente ao ensino.

Hoje o dia é também dedicado aos estudantes e jovens criadores de moda em Portugal que vão apresentar os trabalhos no palco do espaço Bloom.

A partir das 15:00 vão desfilar trabalhos de alunos da escola Modatex e ao longo da tarde vão ser apresentadas as coleções dos jovens designers Ashma Karki, Daniela Pereira, Mara Flora, Maria Meira, Rita Sá e Sofia Silva.

Em declarações à Lusa, Maria Meira, uma das vencedoras do concurso Bloom no ano passado, disse que o prémio significou “um sonho realizado” que lhe “abriu inúmeras portas” e acrescentou que, desde março de 2018, as “oportunidades estão sempre a cair”, designadamente convites para participar em feiras internacionais, vestir personalidades e ainda para apresentar a sua nova coleção na semana de moda de AltaRoma.

Ao longo dos próximos quatros dias, a 44.ª edição do Portugal Fashion outono/inverno tem previsto 33 desfiles de moda, com a apresentação das novas coleções de designers como Miguel Vieira, Luís Buchinho, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Sophia Kah, Nuno Baltazar, Alexandra Moura, entre outros.

O Portugal Fashion -- um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) -- é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020.