Noite Hippie anima centro histórico da Ponta do Sol

O Carnaval também se celebra por estes dias a Oeste e em particular na próxima segunda-feira entre as 21 horas e a 4h da madrugada com a realização da chamada ‘Noite Hippie’ no centro histórico da Ponta do Sol. A selecção musical está entregue ao DJ Maciel Ferreira.

O ritmo vem a condizer, mas não se limita ao samba bem tradicional desta quadra. Os anos dourados da música têm presença garantida, com o regresso de grandes sucessos nacionais e internacionais das décadas de 60, 70 e 80. Beatles, Rolling Stones, António Variações, Heróis do Mar, Queen, Led Zeppelin, Janis Joplin, Xutos & Pontapés, Doors, Quinta do Bill, José Cid, Carlos Paião, Pink Floyd são alguns dos artistas e bandas com presença garantida no alinhamento.

O formato vai na 5.ª edição e é uma parceria entre o The Small House, The Old Pharmacy e Caprice, em parceria com a Wood Produções. A organização convida o público a aderir ao espírito carnavalesco e usar disfarce.