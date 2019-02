Musical Maléfica tem hoje sessão extra no MUDAS

Depois de esgotadas as três sessões programadas do musical ‘Maléfica’, no auditório do MUDAS, na Calheta, esta tarde, às 16 horas, haverá uma sessão extra.

O musical é organizado pelo Núcleo de Ginástica Acrobática da EBS/PE da Calheta e pela Casey’s Dance Studio.

Trata-se de um musical de dança e de ginástica acrobática que se fundem num espectáculo mágico que conta uma história de amor, não tradicional, a partir do filme ‘Maléfica’ da Disney.

Maléfica, uma jovem de coração puro, vive num pacífico e mágico reino na floresta, até ao dia em que um exército invasor ameaça a harmonia da região, tornando-a na mais feroz protectora do reino. Uma terrível traição transforma-a numa mulher amarga e vingativa, que lança um cruel feitiço sobre Aurora, a filha recém-nascida do rei.

Contudo, à medida que a princesa Aurora cresce no bosque, longe dos perigos do reino a que pertence, vê-se num conflito entre o ambiente da floresta que aprendeu a amar e o do humano de onde provém. Maléfica percebe então que a menina pode vir a ser a solução para a paz entre os dois reinos e também para a sua verdadeira felicidade.