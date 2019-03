Música nos Museus leva Flor ao Museu do Açúcar na próxima sexta-feira

A Câmara Municipal do Funchal prossegue na sexta-feira, dia 29 de março, a segunda temporada artística do projecto ‘Música dos Museus’, que tem vindo a registar casas cheias desde o ano passado.

O calendário irá esta semana até ao Museu A Cidade do Açúcar, pelas 19 horas, com a atuação de Flor, o alter ego a solo de Diana Duarte.

Flor assume-se como um projecto que explora a criatividade, o minimalismo e o desapego. Diana Duarte nasceu em Lisboa mas é uma nómada assumida, já tendo vivido em Setúbal, Porto Santo, Madeira, Glasgow e Londres. Pelos sítios por onde passou, coleccionou vivências que faz questão de incorporar naquilo que faz, encontrando no jazz uma casa permanente onde se cruzam em perfeita sintonia a representação e o canto, as suas duas paixões.

No primeiro semestre deste ano, a programação inclui, ainda, a 26 de Abril, a actuação do grupo de cordofones madeirenses Machetes de Machim no Museu Henrique e Francisco Franco. O Museu A Cidade do Açúcar recebe, no dia 24 de Maio, o Quarteto Moritz, ao passo que o guitarrista Pedro Marques encerra o primeiro semestre no Museu Henrique e Francisco Franco, no dia 29 de Junho.