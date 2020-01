Música contemporânea discutida e tocada em simpósio e concerto no Teatro Baltazar Dias

Realiza-se esta quinta-feira o simpósio ‘Pontes e Caminhos da Música Contemporânea’, um espaço de partilha, aprendizagem e debate promovido pelo Laboratório Experimental de Arte Intermédia (LEAI), que integra o Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, e pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM). O evento realiza-se no Teatro Municipal Baltazar Dias, reúne seis investigadores e professores e será complementado com masterclasses para alunos e docentes do CEPAM (na sexta-feira) e com o concerto ‘Reeds & Sticks’, comentado pelo compositor Luís Tinoco, com a participação dos músicos madeirenses Daniel Bolba e Duarte Santos e do Maat Saxophone Quartet.

O colóquio começa pelas 14 horas, é de entrada livre. Começa com a intervenção ‘Tempos Fugit”, de Luís Tinoco, compositor e docente na Escola Superior de Música de Lisboa. Segue-se a comunicação de Francisco Loreto, 1.º clarinetista da Orquestra Clássica da Madeira, compositor, professor de música e director da Orquestra Académica do CEPAM. Vai apresentar ‘Processo composicional: Do dilema da folha em branco à barra final do último compasso”. Rodrigo Camacho é outro dos convidados, é co-director do grupo New Maker Ensemble na Goldsmiths, Universidade de Londres e jovem compositor. Traz ‘Equilíbrio’ para partilhar com a plateia. Pau Galbis, realizador e professor auxiliar de Arte e Meios Audiovisuais na Universidade da Madeira abordará ‘Para além do vídeo musical. A Arte nocturna’. Antecede a intervenção de Paulo Esteireiro, Investigador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa e director de serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação no CEPAM. A sua comunicação intitula-se ‘Modelos de comunicação e necessidade histórica de conectividade da arte musical”. A terminar, a intervenção de Teresa Norton Dias, investigadora do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta, do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. Elegeu “‘Todos os nomes’ & ‘Coisa nenhuma’’ – cumplicidade que dança”. Após as apresentações segue-se um período de debate.

O concerto vem depois, a partir das 18 horas e é de entrada paga, custa 10 euros. Os alunos do CEPAM e da Universidade da Madeira têm entrada livre. Como referido, será um concerto comentado por Luís Tinoco, com Daniel Bolba e Duarte Santos e o Maat Saxophone Quartet, um quarteto vencedor do Prémio Jovens Músicos, formado por jovens músicos portugueses a residir na Holanda. São eles Catarina Gomes, Daniel Ferreiras, Pedro Silva e Mafalda Oliveira. Vão interpretar música contemporânea portuguesa e holandesa.

O projecto é de Aniko Harangi, pianista e professora do CEPAM, a coordenação é de Duarte Encarnação, professor auxiliar na Universidade da Madeira e coordenador do LEAI. Conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.