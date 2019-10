Música, cinema e arte no roteiro desta quinta-feira

Arte

Os quatro séculos e meio do Colégio dos Jesuítas é assinalado com a abertura de uma exposição intitulada ‘O Colégio dos Jesuítas do Funchal - 450 anos’, resultado de uma parceria entre o Museu de Arte sacra do Funchal e a Associação Académica da Universidade da Madeira, com curadoria de Rui Carita. Inaugura pelas 18 horas e abre ao público a partir de sexta-feira. Com escultura, pintura, ourivesaria, documentos gráficos e fotografia, a exposição pode ser vista até ao final de Janeiro de 2020.

Arte

Diogo Sixx, Eduardo Alves, Francisco Mata, Inês Caramujo, Jaime de Sousa, M. Canha, Limite_pedrogarcia, Luís De Jesus (Lupacaje), Pixa Bixa e Ylanoma formam o colectivo artQUEERis, que tem actualmente patente ao público no Art Center Caravel a exposição ‘100normas’, onde exibem desde pinturas a têxteis, passado pela moda, arte digital, fotografia e instalações audiovisuais. Para ver até ao dia 26 na Rua D. Carlos I.

Espectáculo

Vânia Fernandes, João Geraldo, Tiago Sena, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo e Sofia Almeida são as estrelas do espectáculo ‘It Takes Two – The Greatest Duets’, para ver no Restaurante Bahia (Casino). A partir das 19h30.

Cinema

Quinta-feira é dia de estreias nos cinemas. Chegam às salas madeirenses dois novos filmes: ‘Bráulio e o Mundo dos Gatos’, um filme de animação sobre um gato que troca o conforto de um arranha-céus citadino por uma aventura em busca do paraíso dos gatos, para ver em versão portuguesa; e ‘Maléfica’, um filme para miúdos e graúdos em exibição em duas versões, portuguesa e original. Com Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer e Elle Fanning.

Música

O trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria actua ao vivo em mais um serão ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel-. Entre as 19h30 e as 21h30.

Karaoke

Há noite de karaoke para quem quer treinar a voz rumo a uma carreira musical na Cantina El Mexicano, no Centromar.

Música

Brother2Brother é o projecto musical que une e que pode ver ao vivo entre as 20h30 e as 23 horas no Meliá Madeira Mare Resort & Spa. Com Duarte Pereira e Osvaldo Brites.