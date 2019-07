‘Museus em Festa’ termina hoje no Universo de Memórias João Carlos Abreu

Termina, nesta quarta-feira, dia 31 de julho, o projecto ‘Museus em Festa’. A iniciativa, especialmente destinada ao público infantojuvenil, foi desenvolvida, pela primeira vez, este ano, ao longo de todo o mês de julho, no âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, envolvendo os diferentes Museus sob a tutela do Governo Regional.

No caso concreto do Universo de Memórias, onde hoje se realiza a ultima das sessões do “Museus em Festa”, as actividades têm incidido sobre a vertente literária de João Carlos Abreu, doador do acervo do espaço, com o seu genuíno documentário ‘Dona-Joana-Rabo-de-Peixe’, que nos fala do quotidiano das gentes da “Zona Velha da Cidade” entre os anos 40 e 90 do século XX.

No balanço a este projecto, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, realça, em primeiro lugar, a adesão e mobilização das crianças e adolescentes às diferentes acções programadas, destacando, também, a importância deste trabalho em rede nos vários Museus tutelados. «Uma oferta que possibilitou, ao longo do mês de julho, uma ocupação simultaneamente pedagógica e lúdica, em que os participantes aprenderam temas e factos muito importantes da história dos 600 Anos da Madeira e Porto Santo», disse.

Governante que sublinha, ainda, o facto de ter-se cumprido, mais uma vez, um dos objectivos da programação dos 600 Anos, nomeadamente o de ser «o mais abrangente possível e de chegar a vários públicos e, neste caso, aos mais jovens, de forma descentralizada e onde estes se encontram».

Recorde-se que, na semana passada, o “Museus em Festa”, que decorreu, no Museu Etnográfico da Madeira, terminou em grande, com um grupo de visitantes, da Associação Desportiva do Campanário, que, desta forma, conheceu o novo livro “Sardas e a nave sacarina”, a nova publicação dedicada aos mais novos, participando também na actividade pedagógica criada pelos Serviços Educativos do MEM no âmbito deste projecto: o ‘Urban Kids Sketchers’.