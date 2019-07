‘Museus em Festa’ envolve crianças nas comemorações dos 600 anos durante o mês Julho

A secretária regional do Turismo e Cultura visitou, esta quarta-feira (3 de Julho), a Casa-Museu Frederico de Freitas no âmbito do novo projecto infantojuvenil ‘Museus em Festa’, que envolve, durante todo o mês de Julho, cinco museus tutelados pelo Governo Regional, no âmbito das Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Paula Cabaço destacou a adesão à iniciativa, realçando ainda o trabalho, em rede, efectuado pelos vários museus que durante todo o mês de Julho estarão com actividades dirigidas, com particular incidência, para o público infantojuvenil.

Por outro lado, o projecto ‘Museus em Festa’ possibilita “a ocupação, simultaneamente, pedagógica e lúdica dos participantes”, visto que, desta forma, “aprendem temas e factos muito importantes da história dos 600 Anos da Madeira e Porto Santo”, frisou a governante.

O ‘Museus em Festa’ cumpre um dos objectivos da programação das Comemorações dos 600 Anos, que é “ser o mais abrangente possível e de chegar a vários públicos. Neste caso, os mais jovens”, contribuindo, de igual modo, “com estas actividades, para a valorizacão da nossa história, do nosso património e dos nossos espaços museológicos”.

O ‘Jardinarte – à volta dos azulejos’, actividade direcionada a crianças entre os sete os doze anos, e que hoje contou com presença da ceramista, Paula Gomes, da oficina “O azul desejo”, do Paul do Mar, numa sessão prática de introdução aos materiais e pintura da azulejaria, termina no dia 5 de Julho. Amanhã prossegue com a visita ao Convento de Santa Clara, um dos monumentos regionais mais ricos em azulejos.

Depois da Casa-Museu Frederico de Freitas, segue-se o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea, de 8 a 13 de Julho, O Museu Quinta das Cruzes, de 16 a 19 de Julho, o Museu Etnográfico da Madeira, de 23 a 25 de Julho e o Universo de Memórias João Carlos Abreu, de 29 a 31 de Julho.