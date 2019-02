Museus e espaços culturais da Madeira associam-se ao Carnaval

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura anunciou, hoje, que os museus e espaços culturais sob a tutela do Governo Regional, decidiram associar-se às celebrações do carnavalescas disponibilizando uma variedade de programas culturais aos seus visitantes.

Assim e na manhã desta quarta-feira, dia 28 de Fevereiro, foram muitos os participantes que, no Centro Cultural John dos Passos, se renderam ao Workshop de confecção de malassadas, iniciativa que, integrada no Projecto ‘Na Cozinha dos Passos’ prossegue esta tarde, a partir das 14h30.

No Universo de Memórias de João Carlos Abreu, a exposição temporária ‘Máscaras do Mundo’ convida a uma visita até ao próximo dia 8 de Março, numa viagem pelas colecções que integram o acervo desta instituição. Ao todo, são 60 máscaras que se encontram patentes ao público, oriundas dos quatro cantos do mundo – América, Europa, África e Ásia.

Já amanhã, quinta-feira, dia 1 de Março, o Museu Etnográfico da Madeira promove a Oficina “Carnaval no Museu”, iniciativa que visa apresentar as várias máscaras utilizadas e a sua função no dia do Entrudo, sendo que os participantes terão a oportunidade de elaborar as suas próprias máscaras.

Nesta quarta-feira, dia 28, chega ao fim a Oficina “Cem Partidas de Carnaval”, que decorreu no Museu Frederico de Freitas, ao longo das últimas semanas. Também no Museu Quinta das Cruzes, chega ao fim a actividade “No mundo dos Chapéus”, especialmente concebida para a comunidade escolar, estando prevista mais uma acção, no dia 4 de Março, pelas 15 horas, designada por ‘Vamos descobrir animais fantásticos’ – cujas inscrições decorrem até hoje – iniciativa que consiste numa visita guiada ao parque arqueológico do museu e fontenários, com referência à representação de animais fantásticos como o dragão, o leão alado, entre outros.

Finalmente, no dia 4 de Março, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira organiza um Ateliê de Carnaval, destinado ao público infantil entre os 4 e os 12 anos de idade, que se realizará em dois turnos, tendo por objectivo a criação de adereços para uso nesta quadra festiva.