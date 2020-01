Museu encerra exposição ‘O Colégio dos Jesuítas do Funchal. 450 anos’ com jantar

Assinalando o encerramento da exposição temporária ‘O Colégio dos Jesuítas do Funchal. 450 anos’, no dia 31 de Janeiro – uma exposição que resulta de um projecto partilhado entre a Académica da UMa e o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) – o MASF irá acolher um jantar que acontecerá na varanda do Museu, tendo como horizonte a Igreja e o Colégio dos Jesuítas.

Os bilhetes terão o custo de 25 euros e poderão ser adquiridos na recepção do Museu de Arte Sacra do Funchal. O jantar terá início às 19h30. Uma pequena parte do valor deste jantar reverterá para do MASF.