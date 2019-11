Museu de Imprensa recebe 4.ª edição da Festa Literária Infantil dia 15

A celebração da 4.ª edição da Festa Literária Infantil que irá decorrer, no próximo dia 15 de Novembro, entre as 9h30 e as 12 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Este evento literário é promovido pela Associação Cultural - Grémio Literário da Madeira (GLM) e visa a promoção da literatura infantil e a sensibilização para “a importância da leitura, das artes e da música no desenvolvimento global dos mais pequenos”.

Durante a manhã decorrerão performances, inspiradas nas obras do escritor Francisco Fernandes, realizadas por alunos das várias escolas do concelho de Câmara de Lobos, nomeadamente a EB1/PE da Fonte da Rocha, EB1/PE da Quinta Grande, EB1/PE da Marinheira, EB1/PE do Estreito-Polo do Garachico e EB1-PE Ribeiro de Alforra.

O presidente da Direcção do Grémio marcará também presença na Festa, que homenageará o escritor Francisco Fernandes, convidado especial nesta celebração, pelo seu vasto trabalho na literatura infantil.

De referir que esta comemoração terá o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Direcção Regional da Educação e da Cultura, bem como da empresa Saltos e Trambolhões e do Museu de Imprensa da Madeira.