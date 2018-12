Morreu o designer de moda João Branco, metade da dupla Storytailors

O designer de moda João Branco, metade da dupla Storytailors, morreu na segunda-feira, aos 40 anos, divulgou hoje a marca nas redes sociais.

“Inundados por um mar de dor e tristeza, informamos que faleceu a noite passada o nosso querido João Branco”, lê-se numa mensagem publicada hoje na página oficial da marca Storytailors, criada por João Branco e Luís Sanchez, acompanhada de versos da autoria de Fernando Pessoa.

João Branco, que nasceu em Lisboa em 1978, ingressou em 1996 no curso de Design de Moda na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde conheceu Luís Sanchez, com quem mais tarde formaria dupla, após ambos concluírem os estudos.

Durante o curso, “percebem que têm universos estéticos comuns e que o seu trabalho se complementa” e, em 2003 iniciam a marca Storytailors, que em cada coleção conta uma história.

“A partir das suas pesquisas e inspirações criam e contam histórias ao futuro de uma forma libertadora, assumindo-as em capítulos a cada coleção. A linguagem metafórica, implícita em cada peça de vestuário, é a sua forma de comunicar. O seu trabalho mistura História, contemporaneidade e Futuro em design intemporal. Cada peça Storytailors sobrevive à estação em que foi criada, e pode ser reproduzida em qualquer altura, por encomenda ou em edições especiais”, lê-se no ‘site’ da marca.

O primeiro desfile enquanto dupla aconteceu na ModaLisboa, em abril de 2001, no âmbito do concurso Sangue Novo. Em outubro de 2004, já como Storytailors, regressam à ModaLisboa.

Em 2006, João Branco e Luís Sanchez abrem um espaço, que junta loja e ateliê, na calçada do Ferragial, em Lisboa.

Nos últimos anos, as coleções da marca têm sido apresentadas no âmbito do Portugal Fashion. Com o apoio daquela estrutura, a dupla apresentou cinco vezes coleções na Semana da Moda de Paris.

Além das coleções de moda, juntos desenvolveram figurinos para teatro e dança, nomeadamente para produções dos Teatros Nacionais D. Maria II, em Lisboa, e S. João, no Porto, o Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa, e a Fundação Calouste Gulbenkian, também em Lisboa.

Além disso, criaram peças para bandas e artistas como os The Gift, Amália Hoje, Mísia e Yolanda Soares.