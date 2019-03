Ministra da Cultura encerra sábado ‘Congresso Internacional Lugares Pioneiros’ no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Machico organizam a partir desta sexta-feira, e até ao próximo domingo, o Congresso Internacional Lugares Pioneiros, uma iniciativa no âmbito dos 600 Anos da Descoberta da Madeira, que parte da premissa de Machico e Funchal como ‘As Primeiras Aldeias Globais’, para debater ‘A Construção das Cidades Globais – Cultura, Religião, Ciência, Inovação e Empatia’.

A sessão de encerramento do congresso está marcado para o próximo sábado, dia 30 de março, pelas 19h, e contará com a presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A abertura oficial do evento decorre amanhã, dia 29 de Março, pelas 9h30 no Fórum Machico, seguida da primeira Conferência Plenária. Todo o programa de sexta-feira decorre em Machico, com sessões sobre História e Educação, Literatura e Toponímia, Pioneirismos Vários, Ciência e Gentes e Memórias.

Entre os principais oradores, destacam-se Daniela Marcheschi, crítica italiana multipremiada na área da literatura e antropologia das artes, e ainda Maria Manuel Baptista, Nélson Veríssimo, Rui Carita, Isabel Ponce de Leão, Thomas Dellinger, Hélder Spínola, entre outros.

No sábado, o programa prossegue no Funchal, com uma Conferência Plenária a partir das 9h30, na qual o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky, o cabeça-de-cartaz do congresso, apresentará ‘Cidades Globais – Cidades Educadoras’. O dia ficará marcado pela discussão dos temas Arte, Literatura, Igualdade e Dignidade Humana, História, Encontros Civilizacionais e Pioneirismos Vários, contando ainda com os contributos de personalidades como Annabela Rita, Pedro Macedo Camacho, Rui Campos Matos, Celina Martins, Ricardo Cabral e Moisés Lemos Martins, entre outros.

A sessão de encerramento dos Lugares Pioneiros decorre no sábado, ao fim do dia. Para domingo, dia 31 de Março, está programada uma visita guiada de formação para todos os participantes, intitulada ‘Das Pequenas às Grandes Casas do Funchal’, sob a orientação de Paulo Perneta, com ponto de encontro às 9h30, em frente à Sé do Funchal.

A participação no congresso tem um custo de 5 euros, mas é gratuita para todos os estudantes.

As inscrições continuam em aberto, através do email [email protected] e do facebook oficial “Congresso Internacional Lugares Pioneiros.”