Mini Eco Bar recebe esta noite festa de lançamento do MADEIRADiG 2019

A 16.ª Edição do MADEIRADiG 2019 tem hoje a sua festa de lançamento no Mini Eco Bar, no Funchal, a partir das 23 horas. Numa parceria entre o festival e o espaço nocturno da Rua da Alfândega, o início da noite será pontuado por sonoridades electrónicas e electroacústicas de âmbito exploratório, a cargo do produtor responsável pelo palco do MADEIRADiG, Rui Pedro, seguido das sonoridades de Li-Polymer, nesta que é uma noite em que o Mini Eco se associa também ao movimento Movember, como já vem sendo habitual nos últimos anos.

Como habitualmente, a organização irá oferecer duas entradas individuais ‘full access’ para todas as actividades do festival às duas primeiras pessoas que a partir das 23 horas chegarem ao Mini Eco Bar, fazendo-se acompanhar dos bilhetes da edição do ano passado.

Para quem não conseguir ser um dos dois primeiros a chegar esta noite à Rua da Alfândega, há ainda possibilidade de adquirir bilhetes a partir do ‘site’ do festival. Os preços para a edição deste ano situam-se nos 95€ para o passe completo (acesso total a todas as actividades e concertos) e nos 20€ para as entradas diárias, sendo que se aplicam descontos para jovens até aos 21 anos, maiores de 65 e estudantes – 76€ e 16€, respectivamente.

Festival de 29 de Novembro a 8 de Dezembro

Recorde-se que o Festival MADEIRADiG 2019 acontece de 29 de Novembro a 8 de Dezembro entre a Ponta do Sol e a Calheta, estendendo a sua programação de quatro para 10 dias, com vídeo instalações, performance e workshops.

Na Ponta do Sol, os eventos realizam-se em espaços como o Centro Cultural John dos Passos, a Capela de São Sebastião e a Estalagem da Ponta do Sol, numa lógica de abertura ao criativo local e ao público. Entre novos talentos emergentes da cena ‘avant garde’ internacional e artistas mundialmente consagrados, alguns dos nomes a integrar o alinhamento do MUDAS este ano incluem a violoncelista Frances-Marie Uitti, o compositor David Rosemboom, Drew McDowall, dos lendários Coil, Kali Malone, Katharina Ernst, entre outros.

Inscrições abertas para os Workshops

Os workshops são uma forte componente da programação do MADEIRADiG 2019.

No dia 6 de Dezembro, às 16 horas, a Estalagem da Ponta do Sol recebe o workshop denominado escuta profunda (‘Deep Listening’) pelo madeirense João de Nóbrega Pupo. Também o guitarrista português Manuel Mota levará a cabo um workshop nos dias 3 e 4 de Dezembro, entre as 15h e as 16horas e entre as 10h e as 13 horas, respetectivamente, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, dedicado às Práticas de Improvisação, aberto a instrumentistas e vocalistas com ou sem formação musical ou experiência nos processos de improvisação.

As inscrições para ambas as oficinas encontram-se abertas a partir do link https://forms.gle/jRUpSB4S4np81oPJA , que poderá ser encontrado também nas redes sociais do evento.