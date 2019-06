Miguel Silva Gouveia elogia dinamismo do Grupo Teatral de São Gonçalo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, nos Paços do Concelho, a Associação Grupo Teatral de São Gonçalo, para efeitos de apresentação de cumprimentos tendo aproveitado para “agradecer 30 anos de actividade em prol da cultura e das artes na nossa Região, quer seja através do teatro, da animação de rua, em termos de formação ou até mesmo nas oportunidades de intercâmbio criadas”, assegurando que o Município tem acompanhado todo este trabalho e dinamismo “com admiração” e reconhecimento.

O encontro serviu, igualmente, para a associação dar a conhecer os seus futuros projectos, bem como abordar possíveis colaborações com a Câmara do Funchal, tendo o Presidente manifestado a receptividade da edilidade em colaborar dentro daquela que é a estratégia municipal definida.