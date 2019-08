Marisa Marques vence ‘Vozes do Norte’

O tema ‘Listen’, de Beyonce, voltou a garantir, pelo segundo ano consecutivo, a vitória no ‘Festival da Canção Vozes do Norte’, que decorreu esta noite, em São Vicente. Desta feita, a soberba interpretação de Marisa Marques garantiu o título na 17.º edição do evento de ‘caça talentos’, sucedendo assim a Isabel Nóbrega que no ano passado venceu, curiosamente com o mesmo tema.

A jovem de 14 anos, natural de Santa Cruz, concorreu com outros 11 participantes que se revelaram bastante talentosos e deu cartas na afinação, ritmo, voz, dicção e à vontade em palco - os cinco aspectos em apreciação - que convenceram o júri que este ano voltou a contar com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, para além do presidente da Casa do Povo, José Carlos Oliveira, entre outros.

No evento organizado pela Casa do Povo de São Vicente, Barbara Pereira, venceu o prémio ‘melhor voz vicentina’, alcançando também o 3. º posto da geral.

O ‘Festival da Canção Vozes do Norte’ insere-se nas Festas de São Vicente desde 2003 e atraiu mais de um milhar de espectadores num noite que contou ainda com as actuação de Mariana Gonçalves Band e das Dance Now.