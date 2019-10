Maquilhadora madeirense participa em concurso nacional e procura votos para chegar à final

É uma das 30 semi-finalistas do concurso de maquilhagem nacional ‘Queres ser o próximo Makeup Artist de Portugal?’ promovido pela Perfumes & Companhia, em parceria com a marca NYX Cosmetics e precisa de votos para chegar à final do concurso.

Tal como o DIÁRIO revela hoje na sua edição impressa, Érica Sousa está na terceira fase do concurso e passará à final, marcada para 17 de Outubro, em Lisboa, se tiver votos suficientes.

As regras do concurso ditam que só as cinco mais votadas chegam lá, razão pela qual a madeirense apela ao voto na sua maquilhagem.

Para votar na madeirense clique aqui e escolha o trabalho de Érica Sousa.

As votações decorrem até ao dia 13 de Outubro.