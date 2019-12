Madeirenses Men On The Couch na lista das ‘30 canções de 2019’ da Vice Portugal

A banda madeirense Men On The Couch foi uma das escolhidas para integrar a lista das ‘30 Canções que engradeceram a música portuguesa em 2019’ do grupo media Vice, com o tema ‘Senso Comum’, que dá o nome ao álbum de estreia dos MOC.

O grupo indie rock, composto por Tiago Rodrigues (bateria), João Rodrigues (baixo), Francisco Sousa (guitarra) e Guilherme Gomes (voz e guitarra), recorreu ao crowdfunding (financiamento colaborativo) para conseguir gravar este ‘Senso Comum’, que foi apresentado em Lisboa, no Sabotage Club, em Outubro último.

Segundo os próprios, “antes eram apenas quatro amigos a fazer o que quer que os miúdos daquela altura faziam, até que um dia sentiram a electricidade dos seus primeiros acordes na obscuridade do Sofá da cave da Dona Zita, e desde aí que não pararam mais”.

Entretanto, passaram já pelo palco do Summer Opening duas vezes e, no próximo dia 28 de Dezembro, apresentam o novo álbum na Praça do Povo, no Funchal, num concerto com abertura de João Borsch.

Além dos Men on the Couch, da lista constam os músicos: Allen Halloween; André Henriques; Capicua feat. Karol Conka; Capitão Fausto; Cassete Pirata; Catarina Branco; Chico da Tina; David Bruno; Fado Bicha; Gaiteiros de Lisboa; Ivy feat. Rui Gaspar; Lena d’Água; Luís Severo; Luísa e Salvador Sobral; Manel Cruz; Mão Morta; Maria Reis; Marinho; ; Mr. Gallini; São Pedro; Sensible Soccers; Sereias; Slow J; Stasera; Throes + The Shine; Time For T; Três Tristes Tigres; Valete; e Xinobi & Gisela João.