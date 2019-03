Madeirense Constança Entrudo apresenta hoje nova colecção na ModaLisboa

Constança Entrudo apresenta hoje a nova colecção na ModaLisboa. A jovem designer madeirense volta assim ao palco onde apresentou, em Outubro de 2018, o primeiro desfile da sua carreira.

Com uma marca que ostenta o seu nome e o seu estilo casual chic, sem saltos altos nem roupa de gala, a nova colecção para o Outono/Inverno 2019/2020, teve como ponto de partida um caderno etnográfico de 1985, um manifesto escrito em Aveiro sobre as regras do traje português e a maneira como deveria ser respeitado. Segundo Constança, uma das regras defendia a permanência do traje onde fora implementado.

“Como eu gosto tanto de desconstruir as regras e os preconceitos existentes na sociedade, peguei nestas regras todas e desconstruí-as”, conta ao DIÁRIO, revelando que assim nasceu a colecção que será hoje apresentada, às 14h30, no Jardim da Mustik Warehouse, em Lisboa.

Este novo trabalho criativo tem uma grande influência da Madeira, não só pelo traje regional agora reinventado, mas também pela homenagem feita à fábrica de bordados ‘Madeira Sun’ que já deu muito ao mercado regional, e onde foi ‘beber’ muita inspiração. Daqui saíram vários desenhos de bordado madeira reinventados através de novas técnicas como o grafiti e o ‘print’ digital.

Outra grande inspiração da colecção teve a ver com a avó materna, que era a sua maior ligação à Madeira e que partiu este ano. De forma a homenageá-la, decidiu fazer um coordenado inspirado na sua maneira de ser. “Fui à casa da minha avó, pesquisei o guarda-roupa, a infância vivida no Monte, vi fotos dos anos 50, 60 e idealizei algo que ela gostasse e usasse. Na verdade, não sei se usaria, mas ficaria certamente orgulhosa de saber que foi em sua homenagem”, refere a jovem designer que acabou por desconstruir um passado, trabalhando-o de uma forma actual, moderna e contemporânea.

À roupa feminina, juntou as socas, os tradicionais sapatos portugueses que eram associados aos pobres e usados pelos ricos em situações de emergência, agora trabalhados e reinventados de diversas maneiras.

A colecção denominada ‘O relógio Parou’, título de um poema do cineasta e corógrafo Derek Jarman, está a ser trabalhada desde Outubro de 2018, com uma grande incidência nos têxteis, todos eles por si elaborados, graças à formação em Design Textil.

Constança Entrudo prossegue assim o sonho da moda com a segunda colecção da sua carreira e com o olhar focado na internacionalização da marca recentemente criada que já exporta para vários países.

Recorde-se que a jovem de 24 anos abriu em 2018, um atelier em Lisboa, onde faz atendimento personalizado e onde cria peças para exportar. No seu percurso tem já sete anos de moda internacional em Londres e em Paris, países onde estagiou com conceituados designers e trabalhou para algumas marcas.

A ModaLisboa arrancou quinta-feira, dia 7 de Março e termina amanhã, dia 10, em Lisboa.