MadeiraShopping inaugura amanhã exposição ‘A Rota do Linho’

O Madeira Shopping inaugura amanhã, 28 de Fevereiro, no Piso 1, a exposição ‘A Rota do Linho’, uma iniciativa que surge de um projecto pedagógico da EB1/PE do Carvalhal e Carreira, e que terá em exposição um conjunto de miniaturas que retratam todo o processo do fabrico do linho.

A exposição apresenta um conjunto de trabalhos manuais em miniatura que retratam as várias fases de transformação da fibra do linho, desde a sua extracção até ao produto final.

A iniciativa pretende trazer a todos os visitantes do Centro a oportunidade de conhecerem melhor o património cultural e as singularidades desta região e estará patente até ao dia 20 de Março.