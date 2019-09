Madeira Shopping recebe ‘Fashion Parade’ este sábado

É já este sábado, 14 de Setembro, que o Madeira Shopping recebe o ‘Fashion Parade’, um desfile de moda que marca o início das colecções Outono-Inverno. O evento conta com a apresentação de Licínia Macedo, a ex-Miss Portugal.

Este desfile decorre em dois momentos: o primeiro às 18 horas e o segundo às 20 horas. A esta manifestação de moda segue-se um momento de convívio, onde a música, os cocktails e a animação não vão faltar, entre as 21 e as 23 horas.

O ‘Fashion Parade’ insere-se na ‘Madeira Fashion Spot’, sendo esta uma iniciativa que decorre até dia 29 de Setembro e conta com diversos momentos relacionados com a moda como passatempo ‘Out of The Closet’, a acção de aconselhamento ‘Fashion Adviser’, os ‘Beauty Corners’ para mulheres, homens e crianças e o ‘Out of the Box’, as montras animadas com ‘manequins’ de verdade.