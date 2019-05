‘Madeira Fashion Weekend’ ‘desfila’ com Rúben da Cruz, Elma Aveiro, Maya e muito mais

Está aí a 3.ª edição do ‘Madeira Fashion Weekend’. O evento realiza-se nos dias 1 e 2 de Junho, sendo que sábado inicia-se às 19h30, no Cais do Carvão e domingo, pelas 14 horas, no Marina Shopping, com uma exposição de moda. A cerimónia final acontece no Dubai Club, com uma ‘Vip Party’.

Este ano, o ‘Madeira Fashion Weekend’ irá contar com inúmeras atracções, como Rúben da Cruz, Elma Aveiro, Danish Wakeel, Simone Calaluta, Mónica Dias, Francis Cardoso, Yvone Cardoso e Evan.

A apresentação do evento estará a cargo da conhecida apresentadora de televisão Maya.

A nível musical, a animação será feita por Roni de Melo, Vasco Freitas, Carolina Silva e o grupo Dance Flavourz, semi-finalistas do Britan’s Got Talent.

Os bilhetes para o evento, com co-produção da Câmara Municipal do Funchal, estão disponíveis no Marina Shopping (CR7, Cascatas e Girassóis, Dance Flavourz) e no posto de turismo ‘Sunrise’.