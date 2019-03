‘MadBrass5’ presta tributo ao compositor André Previn

Desde Verdi a Anthony Plog, passando por Bizet, é assim que, na próxima quarta-feira (13 de Março), eplas 21 horas, o ‘MadBrass5’ presta homenagem ao recentemente falecido [28 de Fevereiro 2019] maestro, pianista e compositor André Previn, interpretando a sua obra original para quinteto de metais ‘Four Outings For Brass’, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Formado por 5 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, (Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba), o Quinteto de Metais MadBrass5, tem como principal objectivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como de adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

Resta referir que os bilhetes custam entre 5 e 19 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.