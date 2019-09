‘Machico em Festa’ promete grande animação

Neste sábado, dia 14 de Setembro, a cidade de Machico volta a estar no centro das comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, através do evento ‘Machico em Festa’.

Uma iniciativa que arranca, a partir das 20 horas, com música ambiente, à qual se segue, pelas 21 horas, um concerto de Cristina Barbosa e, depois, as artes circenses do Ocean of Dreams – Blue Ocean Edition, culminando naquele que será o ponto alto, pelas 23 horas: um espectáculo piromusical e multimédia que inclui a iluminação em todas as árvores da alameda do Forte de Nossa Senhora do Amparo, edifício cuja fachada lateral sul também será iluminada bem como a fachada principal do Fórum e palmeiras da Praça do Fórum.

Programa

A partir das 18h30: Música Ambiente

20H00: Animação com DJ

21H00: Atuação musical de Cristina Barbosa

22H25: Espetáculo Ocean of Dreams - Blue Ocean Edition

23H00: Espetáculo Piromusical e Multimédia