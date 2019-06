Livro “Turismo de Saúde e Bem-Estar no Mundo” apresentado amanhã no Funchal

“Turismo de Saúde e Bem-Estar no Mundo - Desafios das Alterações Climáticas” é o título do livro que será apresentado amanhã, pelas 14h00, no âmbito da Feira do Livro do Funchal. A obra é da autoria de João Viegas, professor universitário e presidente da Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar (AMTSBE), e de Filomena Maurício Fernandes, médica especializada em saúde pública.

Uma nota da organização do evento descreve que “os autores salientam neste livro a profunda interdependência entre a saúde e o bem-estar humano e a saúde da Natureza”. “É analisada a perspectiva ética do turismo de saúde e bem-estar, visando a excelência dos procedimentos de saúde e a segurança dos utentes/turistas e residentes, bem como a sustentabilidade turística”, adianta a mesma nota. Com base na bibliografia estudada (mais de 360 livros de diversas áreas temáticas) e nas visitas de estudo a vários destinos turísticos, os autores fazem “uma abordagem holística, inter/transdisciplinar, complexa e ecológica do turismo de saúde e bem-estar, professores e estudantes”. Numa altura em que são crescentes as preocupações com a preservação do ambiente e o impacto das alterações climáticas, a obra é uma reflexão sobre estes temas.

Trata-se de um livro “fundamental para quem autoriza, fiscaliza, concebe e gere empreendimentos destinados ao turismo de saúde e bem-estar, nomeadamente técnicos de saúde, turismólogos, empresários e decisores”.