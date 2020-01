Realiza-se, no próximo dia 23 de Janeiro, pelas 18 horas, a apresentação do livro ‘Dedicado a Ti’ ( Paulo Martins), no Museu da Casa da Luz.

A responsabilidade do evento é feita em conjunto com a editora ‘O LIberal’ e as autoras do livro são Guida Vieira e Joana Martins.

O livro será apresentado pelo jornalista Nicolas Fernandez e prefaciado por Paulo Cafôfo.