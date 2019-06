Amanhã, dia 30 de Junho, pelas 18h30, na Capela de Nossa Senhora do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta, o lançamento do livro ‘Arco da Calheta, património religioso e alguns aspectos do quotidiano’, de Paulo Ladeira, correspondente ao n.º 1 da Colecção Património Religioso.

A apresentação da obra estará a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Nuno Maciel, e de Manuel Vieira.