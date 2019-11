Livro” A Poesia no Mundo: para uma Nova Globalização” apresentado esta quarta-feira

O Salão Nobre dos Paços do Concelho do Porto Santo acolhe esta quarta-feira, dia 20, às 17h30, a Apresentação do livro “A Poesia no Mundo: para uma Nova Globalização”, uma iniciativa do Governo Regional através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A obra, coordenada por Marcelino de Castro, reúne os contributos do II Encontro Internacional de Poesia Porto Santo 2018, organizado pela CRIAMAR — Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, e em parceria com aquela Secretaria Regional e Direção Regional da Cultura.

Recorde-se que o programa do Encontro de Porto Santo reuniu 22 participantes, entre os quais importantes nomes da poesia portuguesa, espanhola e italiana, nomeadamente Luís Sarmento e Fernando Pinto Amaral (Portugal); Lucía Rosa González, Antonio Crespo Massieu e Aquiles García Brito (Espanha); Guiseppi Conte e Milo de Angelis (Itália), para além dos poetas açorianos Victor Meireles, Urbano Bettencourt, Sidónio Bettencourt e Ângela de Almeida; e madeirenses, como João Carlos Abreu, Irene Lucília, Ana Teresa Klut e Maria Fernandes.

O programa teve por objetivo principal avivar o lugar da Poesia no Mundo, organizado fundamentalmente tendo por base dois momentos de debate e reflexão: “Para um Humanismo do Século XXI”, que constituiu a Sessão de Trabalho I, e “A Literatura e a Poesia na Economia da Cultura”, que deu corpo à Sessão de Trabalho II. O lugar da ‘Poesia Hoje, nas Escolas’, deu o mote a uma animada III Sessão de trabalho.

O Encontro teve por lema principal a ideia de que “a poesia é a nossa mais íntima implicação” já que, na realidade, “ela é por si mesma compromisso e participação”, conforme dizia Sophia de Mello Breyner Andresen.

A obra está à venda na Loja Livros DRC Madeira, na Rua dos Ferreiros 165 e no Portal do Governo (https://loja.madeira.gov.pt/).