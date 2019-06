‘Kids Madeira Top Model 2019’ realiza hoje casting na Ribeira Brava

O restaurante Borda d’Água, na Ribeira Brava, será palco, esta tarde, às 15 horas, de um ‘casting’ infantil, a cargo da New Trend Models Agency, cujo objectivo é percorrer os concelhos da Madeira à procura de novas caras juvenis e infantis para a moda regional.

Organizado por Rúben Gomes, os eleitos desta tarde poderão participar no próximo evento do ‘Moda Funchal’ assim como promover espaços comerciais, marcas e produtos de diferentes empresas e lojas em várias apresentações por toda a região, seja através de desfiles, montras vivas, performance, publicidade ou sessões fotográficas.

O casting procura manequins femininos e masculinos com alguns requisitos próprios como a idade (entre os 5 aos 13 anos), com ou sem experiência, mas com boa imagem, disponibilidade e gosto pela moda.

Terão de levar roupa justa, biquini ou fato de banho, documento de identificação e terão de estar acompanhados por um dos encarregados de educação.

Os candidatos serão avaliados por um júri ligado à moda, tendo em conta a imagem, o estilo, a pose, a atitude, segurança e dedicação.

No final do evento, já depois de ter percorrido os concelhos da Região, os 10 melhores candidatos femininos e os 10 masculinos, terão dois meses de formação, que inclui actividades, apresentações e sessões fotográficas. Será ainda premiado o melhor manequim fotográfico e o mais popular, com maior número de visualizações e ‘gostos’ nas redes sociais.