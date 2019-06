Jorge Gabriel e Sónia Araújo em Machico para levar Mercado Quinhentista ao Mundo

Jorge Gabriel e Sónia Araújo deslocam-se à Madeira para apresentar um programa especial a partir do Mercado Quinhentista, no próximo sábado. O evento promovido pela Escola Básica e Secundária de Machico será transmitido em directo entre as 11 horas e as 20h, através da RTP1 para o país e da RTP Internacional para o Mundo, com intervalo apenas para o Jornal da Tarde. Além dos dois apresentadores da estação pública de televisão, a transmissão em directo do Mercado Quinhentista será acompanhada ainda pelo madeirense Duarte Rebolo, que é o apresentador do programa ‘Abraço da Madeira’.

O Mercado Quinhentista é uma recriação histórica que remete para a descoberta do arquipélago e que tem este ano a 14.ª edição. Decorre entre os dias 7 e 9 de Junho e é dedicado ao tema ‘Herdeiros de Tristão’, com representações, jogos, gastronomia. Inclui ainda um concerto com os alunos do Conservatório Escola de Artes da Madeira – extensão de Machico, na quinta-feira no Fórum Machico.