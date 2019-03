Jardins do Bairro do Hospital recebem ‘Encontro de Teatro Comunitário’

A Associação Centro Luís de Camões, em parceria com a Associação Protectora dos Pobres, Instituições Particulares de Solidariedade Social, promovem uma vez mais o ‘Encontro de Teatro Comunitário’, na sua sexta edição consecutiva, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de Março.

Assim, pelas 14 horas desse dia, será dada continuidade a este programa inserido no Projecto de Educação pela Arte na Inclusão Social, que irá decorrer nos jardins Bairro do Hospital.

Este projecto tem como objectivo comemorar o Dia Mundial do Teatro, promovendo a integração social dos utentes, combatendo a exclusão social, intervindo a nível social e cultural, reforçando sinergias na rede de parceiros, que recorrem às artes como processo de inclusão, bem como promover o voluntariado individual.

Neste encontro irão participar diversas instituições, com diferentes filosofias e projectos de intervenção comunitária.

Todos os participantes e transeuntes terão a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelas instituições presentes, onde as mesmas divulgarão o seu trabalho e estarão disponíveis para qualquer duvida ou esclarecimento.

O evento contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.